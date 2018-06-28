رئيس حماية المستهلك: إطلاق خدمة عبر "واتس آب" لتلقي شكاوي المواطنين

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز موجود من أجل المواطن، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة المعنية لتوفير السلع والدعم للمواطنين، وتوفير الحماية للمواطن المستهلك في كافة بقاع مصر.



وأضاف "عبد المعطي"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أن الجهاز يسعى لزيادة العنصر البشري به لمواكبة كافة احتياجات المواطن، إلى جانب إطلاق خدمة عبر الواتس آب لتلقي شكاوي المواطنين.



وتابع، أن من بين الآليات رسالة يتم إرسالها عبر خطوط الهاتف المحمول لجميع شركات المحمول في مصر بهدف توعية المواطنين بحقوقهم وحمايتها، مشددًا على أن الدولة تتخذ إجراءات لضبط الأسواق وعم إستغلال البعض لإجراءات الإصلاح الاقتصادي الضرورية التى تتخذها الدولة لتحقيق أغراض خاصة على حساب المواطن.

