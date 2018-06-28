جاري الان.. مشاهدة مباراة تونس وبنما (بث مباشر)

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معلومات عن مشاهدة تونس وبنما اليوم بنما Vs تونس، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت (المفتوحة "لم يتم الإعلان بشكل رسمي") + بي إن ماكس ، الملعب : موردافيا أرينا، المعلقين : عصام الشوالي (بي إن ماكس 1) + خليل البلوشي (بي إن 4k) .





موعد مشاهدة تونس وبنما يوتيوب مباراة تونس وبنما في تمام الـ 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 8:00 مساءاً بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة تونس وبنما مباشر لايف تونس وبنما بث حي اليوم 28-06-2018 كأس العالم 2018، كورة ستار مشاهدة تونس وبنما اليوم.





موعد مباراة تونس وبنما؟





9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:00 مساءاً بتوقيت العراق .

8:00 مساءاً بتوقيت السودان .

9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:00 مساءاً بتوقيت تونس .

7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





أي قنوات تبث اللقاء؟





تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 و beIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.





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