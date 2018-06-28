ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصطفى بكري: برنامج الإصلاح الاقتصادي صعب علينا.. وكفاية تطبيقه بهذه الطريقة

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:25 م
مصطفى بكري: برنامج الإصلاح الاقتصادي صعب علينا.. وكفاية تطبيقه بهذه الطريقة
مصطفى بكري
طباعة
أمنية فوزي
 
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه يجب تعديل المسار الاقتصادي، والنظر للطبقة الوسطى، ويجب عمل توازن وسلام اجتماعي في البلد.

وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس،: "برنامج الإصلاح الاقتصادي صعب علينا وصعب بلعه، كفاية تطبيقه بهذه الطريقة".

وأوضح أن الطريق للفوضى ليس هو الحل، وإذا وقعت البلد هذه المرة وسار البعض وراء الهاشتاج لن تقوم مرة أخرى، متابعًا: "نحن أمام برنامج اقتصادي سليم، ونتمنى أن نمضي به في سلام، أنا بقول الكلام ده من قلبي وإللي عايز يقول حاجة عليا يقولها".
المزيد عن: مصطفى بكري التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
0
x
16:00
1
كولومبيا
اليابان
0
x
16:00
1
بولندا
بنما
-
x
20:00
-
تونس
إنجلترا
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 7:20:04 PM