مصطفى بكري: برنامج الإصلاح الاقتصادي صعب علينا.. وكفاية تطبيقه بهذه الطريقة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه يجب تعديل المسار الاقتصادي، والنظر للطبقة الوسطى، ويجب عمل توازن وسلام اجتماعي في البلد.





وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس،: "برنامج الإصلاح الاقتصادي صعب علينا وصعب بلعه، كفاية تطبيقه بهذه الطريقة".



