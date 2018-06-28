مصطفى بكري: برنامج الإصلاح الاقتصادي صعب علينا.. وكفاية تطبيقه بهذه الطريقة
الخميس 28/يونيو/2018 - 06:25 م
أمنية فوزي
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه يجب تعديل المسار الاقتصادي، والنظر للطبقة الوسطى، ويجب عمل توازن وسلام اجتماعي في البلد.
وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس،: "برنامج الإصلاح الاقتصادي صعب علينا وصعب بلعه، كفاية تطبيقه بهذه الطريقة".
وأوضح أن الطريق للفوضى ليس هو الحل، وإذا وقعت البلد هذه المرة وسار البعض وراء الهاشتاج لن تقوم مرة أخرى، متابعًا: "نحن أمام برنامج اقتصادي سليم، ونتمنى أن نمضي به في سلام، أنا بقول الكلام ده من قلبي وإللي عايز يقول حاجة عليا يقولها".
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