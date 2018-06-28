ضبط عامل متهم بحيازة سلاح ناري في الفيوم

ضبطت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، عامل، من مركز الشواشنة، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.



تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، أخطار من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بضبط "أحمد.ا" 27 سنة"عامل، ومقيم بعزبة علام بمركزالشواشنة، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1156 لسنة 2017م إداري،مركزشرطة الشواشنة، بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.



تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتولى التحقيق.



