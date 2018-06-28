ريال مدريد يطلب 500 مليون يورو لرحيل "كروس" لمانشستر يونايتد
الخميس 28/يونيو/2018 - 06:23 م
عمر عبد العزيز
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس، أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أخبر المانيو، بأن نجم وسط منتخب ألمانيا وريال مدريد توني كروس جزء من خطته للموسم القادم.
وبحسب صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن مورينيو مانشستر يونايتد بضم كروس، لكي يصبح قائد له في مشروعه الجديد، الذي يسعي فيه النادي لحصد البطولات المحلية والأوروبية.
وقد أوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لن يفكر في بيع نجم خط وسطه، لأنه يعتبر جزءاً مهماً للفريق، ولذا سيطلب سعر للاعب مقابل التخلي عنه وهو 500 مليون يورو.
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