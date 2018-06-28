ريال مدريد يطلب 500 مليون يورو لرحيل "كروس" لمانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس، أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أخبر المانيو، بأن نجم وسط منتخب ألمانيا وريال مدريد توني كروس جزء من خطته للموسم القادم.





وبحسب صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن مورينيو مانشستر يونايتد بضم كروس، لكي يصبح قائد له في مشروعه الجديد، الذي يسعي فيه النادي لحصد البطولات المحلية والأوروبية.



