خبير أمني: المتهمون في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية من شباب الجامعات
الخميس 28/يونيو/2018 - 06:24 م
كساب أحمد
قال اللواء مجدي بسيوني، الخبير الأمني، إن جميع المتهمين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية من شباب الجامعات، لافتَا إلى أن المواطن عليه أن يشعر بالثقة في الشرطة مهما حاول الإخوان تشويه صورتها.
وأضاف "بسيوني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن العناصر التي حاولت إغتيال مدير أمن الإسكندرية كانت تعمل في خلايا عنقودية معتمة، والكثير منهم لا يعرف مع من يتعامل، مضيفًا أن إعترفات شباب الإخوان بمحاولة إغتيال مدير أمن الإسكندرية جميلة جدًا، ورسالة لكل من إرهابي، معقبًا: "الكرة اجوال، المهم إننا عايشين في آمان".
وأشار إلى أن عناصر الإخوان تلقت تدريب في الخارج على أعلى مستوى لإغتيال مدير أمن الإسكندرية، وهذا الامر لم يكن يحدث في السابق، لافتًا إلى أن تفجير الإخوان سيارة بالقرب من موكب مدير أمن الإسكندرية إفلاس، لأنهم غير قادرين على المواجهة.
المزيد عن: التوك شو اغتيال مدير أمن الإسكندرية أخبار مصر