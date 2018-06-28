خبير أمني: المتهمون في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية من شباب الجامعات

قال اللواء مجدي بسيوني، الخبير الأمني، إن جميع المتهمين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية من شباب الجامعات، لافتَا إلى أن المواطن عليه أن يشعر بالثقة في الشرطة مهما حاول الإخوان تشويه صورتها.





وأضاف "بسيوني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن العناصر التي حاولت إغتيال مدير أمن الإسكندرية كانت تعمل في خلايا عنقودية معتمة، والكثير منهم لا يعرف مع من يتعامل، مضيفًا أن إعترفات شباب الإخوان بمحاولة إغتيال مدير أمن الإسكندرية جميلة جدًا، ورسالة لكل من إرهابي، معقبًا: "الكرة اجوال، المهم إننا عايشين في آمان".



