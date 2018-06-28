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عاجل.. السيسي يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:22 م
عاجل.. السيسي يستقبل وزير الخارجية الفرنسي
عبد الفتاح السيسي
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بحسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها. 

ووصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسية، مبعوثًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على رأس وفد رفيع، في زيارة للقاهرة، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعددًا من المسئولين، لبحث تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا.


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