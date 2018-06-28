4 أجانب مرشحين لخلافة كوبر.. وحسام حسن والبدري والمعلم أبرز المصريين



ويستعرض " الفجر الرياضي" أبرز أسماء المدربين المصريين والأجانب المرشحين لخلافة كوبر في الفترة القادمة.





هيرفى رينار:

يعد رينار المدرب الحالي لمنتخب المغرب أبرز أسم من المدربين الأجانب لخلافة كوبر في تدريب المنتخب المصري خاصة مع الظهور المميز لمنتخب أسود الأطلسي تحت قيادة رينار بمونديال روسيا.



ويبلغ رينار من العمر 49 عاماً، نجح في الوصول مع المغرب إلى نهائيات مونديال روسيا، بالإضافة إلى إنه حصل على لقب أمم إفريقيا مع زامبيا 2012، ومع كوت ديفوار في 2015.





فيريرا:

يعد المدرب البرتغال ثاني أقوى الأسماء بين المدربين الأجانب المرشحين لخلافة كوبر في تدريب منتخب مصر خاصة مع عمله المسبق بالدوري المصري وتدريب الزمالك.



ويبلغ مدرب السد القطري الحالي من العمر 72 عاماً ، وحصل مع الزمالك على الثنائية بطولتي الدورى وكأس مصر ، ويمتاز بشخصية قوية واستطاع صناعة أكثر من نجم في الزمالك.





بيرت فان مارفيك:

دخل أيضاً الهولندي ضمن الترشحيات المعروضة على اتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر في الفترة القادمة.



ويبلغ الهولندى 66 عاماً، وقاد السعودية لكأس العالم 2018 ورحل قبل المونديال، كما قاد هولندا للوصول لنهائى المونديال 2010 وخسر أمام إسبانيا.



ورحل مارفيك عن تدريب أستراليا عقب خروج الفريق من كأس العالم.





خاليلودزيتش:

من الأسماء المرشحة أيضاً البوسني وحيد خليلوزيتش المدرب السابق لمنتخب اليابان الذي تم إقالته قبل كأس العالم في روسيا.



ويبلغ خليلوزيتش من العمر66 عاماً وسبق له الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا مع الرجاء المغربي، كما توج بطلاً لكأس فرنسا في 2004 مع باريس سان جيرمان.



وقاد الجزائر لدور الـ 16 فى مونديال 2014 وقدم أداء مشرف وخرج بصعوبة أمام ألمانيا فى الوقت الإضافى، وقاد اليابان للمونديال الحالى ورحل قبل البطولة ودرب كوت ديفوار 2008 حتى 2010.





أبرز المصريين

ولم تقتصر ترشيحات المدربين لخلافة كوبر في تدريب مصر على الأجانب فقط، فهناك ثلاثة أسماء قوية مرشحة بقوة لتدريب الفراعنة وهناك مفاضلة بينهم منذ رحيل كوبر رسمياً بعد كأس العالم في روسيا.



حسام حسن

أول هذه الأسماء حسام حسن المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي والسابق لمنتخب الأردن ، ويمتاز العميد بالروح العالية وتغيير فكره التدريبي عن بدايته حيث أجاد صناعة أكثر من لاعب مؤخراً من محمد حمدي ومحمد الشامي وكابوريا وكريم العراقي وغيرهم من اللاعبين.



ويميل الثلاثي حازم إمام وسيف زاهر وخالد لطيف لتولي حسام حسن المهمة خلفاً للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.







حسام البدري

من الأسماء القوية المرشحة أيضاً بخلاف حسام حسن، هناك حسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي بعد النجاحات التي حققها مع الأحمر في بطولات الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا والتتويج بعدة ألقاب مع النادي الأهلي.



وما يعيب تولي البدري تدريب منتخب مصر تجربته السابقة مع المنتخب الأوليمبي والتي لم يكتب لها النجاح خاصة إن هذا المنتخب كان يضم نجوم مميزين مثل مصطفى فتحي ورمضان صبحي وكريم ندفيد وغيرهم.







حسن شحاتة



أحد الأسماء القوية المرشحة لتدريب منتخب مصر في الفترة القادمة ويعد الأنسب بين الثنائي المصري البدري وحسام حسن.



وحصل حسن شحاتة مع المنتخب الوطني بطولة إمم إفريقيا ثلاث أعوام متتالية 2006و2008و2010، كما قدم مستوى فني قوي مع الفراعنة في كأس العالم للقارات وخسر من البرازيل بأربعة أهداف لثلاثة ، واستطاع الفوز على إيطاليا بهدف شهير للنجم محمد حمص.

وانتهى عقد كوبر مع اتحاد الكرة بنهاية مباريات كأس العالم في روسيا ورفض مسؤلي الجبلاية تجديد عقده بسبب النتائج المخيبة للإمال.