5 ضربات لـ"الداخلية" قبل الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. تعرف عليهم

لم تتوقف ضربات وزارة الداخلية التي تستهدف كسر شوكة الإرهاب في كافة المحافظات، وتوفير الأمن والأمان لأبناء الوطن، والتي جاء آخرها ضبط المتورطين في استهداف مدير أمن الإسكندرية السابق.





وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ضربات وزارة الداخلية التي تسبق الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.





ضبط المتورطين في استهداف مدير أمن الإسكندرية

إستكمالاً لجهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات حادث إستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق يوم 24 مارس 2018 وما كشفته المعلومات عن تورط بؤرة من عناصر ما تسمى بحركة حسم ( الجناح المُسلح لجماعة الإخوان الإرهابية ) فى تنفيذ الحادث ونجاح الجهود الأمنية فى مداهمة وكر إختبائهم بمحافظة البحيرة والتعامل معهم مما أسفر عن مصرع عدد ( 6 ) منهم والعثور بحوزتهم على كمية من الأسلحة .





ضبط طالبين قائمين على صفحات تسريب امتحانات الثانوية

أعلنت وزارة الداخلية القبض على طالبين قائمين على صفحات تسريب امتحانات الثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لرصد الصفحات التي تنشر الأسئلة والإجابات الخاصة بالامتحانات أو الإخلال بمنظومة الامتحانات.





وقالت الوزارة، في بيان اليوم: رصدنا نشر الصفحات المسماه بـ"شاومينج بيغشش ثانوية عامة - شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2018" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية عقب بدء اللجان.





وأضاف البيان: حددت الأجهزة الأمنية القائمين على إدارة تلك الحسابات وهم: "أنس.ع.ق" (19 عاما - طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج)، "هارب وجار ضبطه"، و"أمير.أ.س" (21 عاما - طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة)، و"جورج.م.ج" (23 عاما - طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة).





وتابع: عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين المذكورين بعدة أكمنة أسفرت عن ضبط الثاني والثالث وبحوزتهما (جهاز لاب توب 2 هاتف محمول – جهاز راوتر بفحصهم تبين وجود دلائل تُشير إلى إدارتهم لتلك الحسابات)، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الأول الهارب.





ضبط 49 قضية تحريض على العنف وابتزاز مادى على الإنترنت

وواصلت قطاعات وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ومكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب على المواطنين.





أسفرت جهود قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع عن ضبط 49 قضية متنوعة، ففى مجال ضبط ومتابعة أنشطة العناصر الإرهابية والإثارية المحرضة عبر شبكة الإنترنت، تمكنت الأجهزة الأمنية وعقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، من السيطرة على حساب لقيام القائم عليه بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.





وفى مجال مكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب على المواطنين، تم ضبط 41 متهما لقيامهم بارتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادى والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".





ضبط 158 قطعة سلاح غير مرخص

كما نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ينجح فى ضبط 142متهما، بحوزتهم 158 قطعة سلاح ناري، فى حملة أمنية مكبرة إستهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية.





ضبط 5 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى

وتمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية ، "مباحث الأموال العامة، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط 5 آلاف قضية متنوعة، وتنفيذ 600 حكم قضائى خلال 24 ساعة.



