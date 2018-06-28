لهذا السبب.. المحكمة توجه لمتهم بـ"كتائب أنصار الشريعة" تهمة الإهانة لهيئتها

لاحظت محكمة جنايات القاهره "الدائرة 11 إرهاب " المنعقدة بمعهد إمناء الشرطه بطره اثناء انعقادها لمحاكمة 23 متهما بينهم 4 هاربين بإرتكاب جرائم قتل مقدم شرطة و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 آخرين ومواطن فى القضية المسماه "إعلاميا كتائب أنصار الشريعه " ومناقشة شاهد الاثبات والنفى .. صوت طرق بشده على قفص الاتهام المتواجد به المتهمين وبسؤال أمن القاعة تبين بان المتهم رقم 13 ويدعى محمد عنبر هو الذى يقوم بطرق قفص الاتهام بشده .





وقالت المحكمة بان ما حدث يعد تشويش على هيئة المحكمة وهو الأمر المؤثم للماده 133 فقرة 2 من قانون العقوبات وقد استمع للتشويش كل من كان متواجدا بالقاعه من محاميين وصحفيين والمحكمة توجه للمتهم تهمة اهانة المحكمة.





وطلب ممثل النيابه بتوقيع العقوبه على المتهم ، والتمس الدفاع الحاضر عن المتهم البراءة ودفع بانتفاء اركان جريمة الاهانه التى واجهتها المحكمة للمتهم وانه لا يقصد تشويشا ولا إهانة ولكن المتهم وسائر المتهمين محجوبون عن صلتهم بهيئة المحكمة من خلال القفص الزجاجى .





عقدت الجلسة الرباعية برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة والمستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوى ورأفت زكى وحضورمحمود حجاب ومحمد جمال رئيسى نيابة امن الدوله العليا . بسكرتارية حمدى الشناوى .



