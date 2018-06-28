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وزارة السياحة تروج لتونس بروسيا (فيديو و صور)

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:06 م
وزارة السياحة تروج لتونس بروسيا (فيديو و صور)
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مروى الجلاصي
 


إستغلت وزارة السياحة التونسية مشاركة منتخب كرة القدم بكأس العالم في روسيا، لتروج للسياحة التونسية لدى الروس و مختلف الأجانب.


و قد صرح ناجي قويدر منظم التظاهرة و ممثل ديوان السياحة بموسكو، بأن الحملة الترويجية للسياحة التونسية كانت بسبع مدن روسية، و قد لاقت نجاحا خاصة بتعاون التونسيين الذين تواجدوا بروسيا خصيصا لتشجيع "نسور قرطاج".


و يذكر بأن الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) و الصحافة الروسية، قاموا بتصنيف الجمهور التونسي الذي تحول بأعداد كبيرة لروسيا (حوالي 15 ألف مشجع)، تم تصنيفه من أقوى الجماهير في مونديال 2018.

وزارة السياحة تروج لتونس بروسيا (فيديو و صور)
وزارة السياحة تروج لتونس بروسيا (فيديو و صور)
وزارة السياحة تروج لتونس بروسيا (فيديو و صور)
وزارة السياحة تروج لتونس بروسيا (فيديو و صور)
وزارة السياحة تروج لتونس بروسيا (فيديو و صور)
وزارة السياحة تروج لتونس بروسيا (فيديو و صور)
وزارة السياحة تروج لتونس بروسيا (فيديو و صور)
وزارة السياحة تروج لتونس بروسيا (فيديو و صور)
وزارة السياحة تروج لتونس بروسيا (فيديو و صور)
وزارة السياحة تروج لتونس بروسيا (فيديو و صور)
وزارة السياحة تروج لتونس بروسيا (فيديو و صور)
وزارة السياحة تروج لتونس بروسيا (فيديو و صور)
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