وزارة السياحة تروج لتونس بروسيا (فيديو و صور)





إستغلت وزارة السياحة التونسية مشاركة منتخب كرة القدم بكأس العالم في روسيا، لتروج للسياحة التونسية لدى الروس و مختلف الأجانب.





و قد صرح ناجي قويدر منظم التظاهرة و ممثل ديوان السياحة بموسكو، بأن الحملة الترويجية للسياحة التونسية كانت بسبع مدن روسية، و قد لاقت نجاحا خاصة بتعاون التونسيين الذين تواجدوا بروسيا خصيصا لتشجيع "نسور قرطاج".





و يذكر بأن الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) و الصحافة الروسية، قاموا بتصنيف الجمهور التونسي الذي تحول بأعداد كبيرة لروسيا (حوالي 15 ألف مشجع)، تم تصنيفه من أقوى الجماهير في مونديال 2018.