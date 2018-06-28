الزمالك يمنع نانا بوكو من الشكوى

عقد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، جلسة بمكتبه مع اللاعب نانا بوكو ، اليوم الخميس ، بعد عودته لانهاء ارتباطه مع القلعة البيضاء بشكل ودى .





قام اللاعب نانا بوكو بالتنازل عن جميع مستحقاته المالية ، المقدرة بـ 22 مليون جنية للرحيل عن القلعة البيضاء ، خلال الانتقالات الصيفية الجارية ، لفسخ عقده بالتراضى والرحيل عن الفريق .





ووقع نانا بوكو على إقرار ، بعدم وجود مستحقات ماليه له لدى القلعة البيضاء ، وانه ليس من حقه شكوي النادى للفيفا أو المحكمة الرياضية .





وحصل اللاعب على الاستغناء الخاص به للانتقال لاى نادى داخل مصر أو خارجه.



