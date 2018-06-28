ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الزمالك يمنع نانا بوكو من الشكوى

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:06 م
الزمالك يمنع نانا بوكو من الشكوى
طباعة
هاني عصام
 
عقد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، جلسة بمكتبه مع اللاعب نانا بوكو ، اليوم الخميس ، بعد عودته لانهاء ارتباطه مع القلعة البيضاء بشكل ودى .

قام اللاعب نانا بوكو بالتنازل عن جميع مستحقاته المالية ، المقدرة بـ 22 مليون جنية للرحيل عن القلعة البيضاء ، خلال الانتقالات الصيفية الجارية ، لفسخ عقده بالتراضى والرحيل عن الفريق .

ووقع نانا بوكو على إقرار ، بعدم وجود مستحقات ماليه له لدى القلعة البيضاء ، وانه ليس من حقه شكوي النادى للفيفا أو المحكمة الرياضية .

وحصل اللاعب على الاستغناء الخاص به للانتقال لاى نادى داخل مصر أو خارجه.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
0
x
16:00
0
كولومبيا
اليابان
0
x
16:00
1
بولندا
بنما
-
x
20:00
-
تونس
إنجلترا
-
x
20:00
-
بلجيكا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 5:30:00 PM