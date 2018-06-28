مونديال روسيا.. الأرقام تنصف السويد على سويسرا في دور الـ 16
الخميس 28/يونيو/2018 - 05:00 م
منى العوضي
يخوض منتخب السويد أول المجموعة السادسة مباراة صعبة أمام سويسرا ثاني المجموعة الخامسة، وذلك في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2018 والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا.
تقام مباراة السويد وسويسرا على ملعب "سانت بطرسبرج"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل والموافق 3 يوليو في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز نتائج منتخبي السويد وسويسرا في هذا الدور خلال مشاركاتهم في بطولة كأس العالم:
- منتخب السويد:
يمتلك المنتخب السويدي تاريخ طويل في كأس العالم حيثُ يشارك في هذه النسخة للمرة الـ 12، وكانت أولى مشاركاته عام 1934 وأفضل إنجاز له كان وصيف مونديال 58.
خاض المنتخب السويدي مباراة دور الـ 16 في مونديال 1994 أمام السعودية وفاز بنتيجة 3-1، وفي 2002 تأهل للدور الستة عشر وخسر من السنغال 1-2. وتمكن أيضًا من بلوغ هذا الدور في مونديال 2006 لكنه هُزم من ألمانيا بثنائية نظيفة.
- منتخب سويسرا:
يشارك منتخب سويسرا في المونديال للمرة الـ 11 في تاريخه ويعتبر أفضل إنجاز الوصول إلى ربع النهائي 1934، 1938، 1954.
خاض مباراة دور الـ 16 في مونديال 94 أمام أسبانيا وخسر بثلاثية، وعاد للصعود لهذا الدور عام 2006 وخسر بركلات الترجيح أمام أوكرانيا، وتلقى أيضًا هزيمة في نفس الدور من الأرجنتين بهدف نظيف في مونديال 2014.
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