بالأرقام.. مواجهة خارج التوقعات بين كرواتيا والدنمارك في دور الـ 16





قدم منتخب كرواتيا مباريات قوية خلال الدور الأول من المونديال حيثُ فاز على نيجيريا والأرجنتين وآيسلندا وحصد العلامة الكاملة، ليصعد لدور الـ 16 ويقابل ثاني المجموعة الثالثة المنتخب الدنماركي الذي تأهل وبحوزته 5 نقاط من فوز وتعادلين.





يعتبر هذا سادس لقاء يجمع بين المنتخبين حيث فاز كل منتخب مرتين وهناك حالة تعادل واحدة بينهما، وتعد هذه خامس مشاركة للمنتخب الكرواتي ولعب مباراة دور الـ 16 مرة واحدة فقط في مونديال 1998 وفاز وقتها على رومانيا بهدف نظيف وحقق المركز الثالث في البطولة.





شارك المنتخب الدنماركي في كأس العالم 4 مرات أولها كانت 1986 وآخرها 2014، نجح في أول مشاركة له في التأهل لدور الـ 16 ولعب مباراة أمام أسبانيا وخسر بخماسية، وفي مونديال 98 اكتسح نيجيريا بأربعة أهداف. وفي 2002؛ تأهل لدور الستة عشر وخسر من إنجلترا بثلاثية.

يدخل منتخب كرواتيا بقيادة نجمها لوكا مودريتش مواجهة صعبة أمام الدنمارك في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2018، وتقام المباراة يوم الأحد المقبل والموافق 1 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة وذلك على ملعب "نيجني نوفغورود".