الثانية على الجمهورية بدبلوم التجارة: الحمدلله ولكل مجتهد نصيب (صور)

قالت عبير خلف الله عبداللاه هارون، الطالبة بمدرسة الرياض الثانوية التجارية المشتركة بكفر الشيخ بمجموع 580 درجة بنسبة نجاح 98.62% والحاصلة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى الدبلوامت الفنية على المدارس التجارية نظام الـ3سنوات، أن وزارة التربية والتعليم هاتفت والدها وأخبرته بحصولها على المركز الثانى، وبدوره اخبرها، حيث انها كانت تتوقع أن تكون من أوائل الجمهورية.



اضافت الحاصلة على المركز الثانى، ان والدها يعمل « فرارجي» ووالدتها ربة منزل ولها من الاشقاء 7 منهم ولدان بمراحل التعليم و5بنات تزوجت اثنين منهن واثنتين بالدبلومات وأخرى فى الابتدائية.



اشارت الى ان ن أصدقاءها أبلغوها ايضاصعبر جروب على موقع التواصل الإجتماعى"واتس اب"، بأن اسمها ضمن أوائل الجمهورية، معبرة عن فرحتها قائلة «كنت هقع من طولى لما عرفت انى الثانية على مستوى الجمهورية، فرحة كبيرة بعد تعب سنة كاملة مكنتش بنام فيها وبدعى ربنا اكون من الأوائل، كنت بروح المدرسة ومنها للدروس ثم المذاكرة ليلًا».





تابعت الحاصلة على المركز الثانى، كنت حريصة دائمًا علي التفوق، وابدأ مذاكرتي عقب عودتى من الدروس، وان الاعتماد على الله والدروس سر تفوقها،ووالدتى كانت حريصة على توفير إحتياجاتى، وعندما كنت اذهب لمساعدتها فى الأعمال المنزلية كانت ترفض وتقول لى ذاكرى انتى كويس علشان افرح بيكى، وكانت توفر لى الهدوء فى المنزل».