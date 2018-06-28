إصابة خاميس في لقاء كولومبيا والسنغال

تعرض الدولي الكولوبي جيمس رودريجيز لاعب وسط المنتخب لإصابة قوية خلال مواجهة السنغال في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمونديال.





واضطر خاميس لمغادرة أرض الملعب في الدقيقة 31 من الشوط الأول، نتيجة للإصابة وشارك بديلاً له زميله مورييل ليرافق فالكاو في الخط الهجومي.





واشارت صحيفة الماركا الإسبانية، إلي أن خاميس غادر المعلب وسط حالة من الغضب الشديدة لرغبته في استكمال المباراة الحاسمة لمنتخب بلاده نحو التأهل لدور الـ16.



