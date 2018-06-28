"الغندور" يوضح حقيقة ظهور رافعة ألمانية بميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن اختفاء رافعة في ألمانيا معني بها الجهات هناك وهذا شأنهم، أما ما تداول عن ظهور الرافعة في ميناء الإسكندرية فليس له أساس من الصحة حيث لم تتلقي هيئة الميناء والجهات المعنية أي معلومات أو بلاغات أو محاضر عن هذه الواقعة.



وأضاف الغندور، أنه من غير المنطق حدوث مثل هذا الأمر لأن دخول أي بضاعة أو معده الميناء له إجراءات محكمة ودقيقة، وكل ما يرد عبر الميناء لابد من تسجيله في المنافستو،ولابد من وجود بوليصة وهي بمثابة شهادة ميلاد للسلعة الواردة لاحتوائها على كل معلومة عن السلعة كنوعها ومواصفاتها وسنة صنعها وميناء المغادرة وميناء الوصول والشاحن والمالك وغير ذلك ويقوم التوكيل الملاحي بالتعامل مع الميناء والجهات المعنية لإنهاء إجراءات خروج السلعة من الميناء بعد الفحص الدقيق والعرض علي الجهات المعنية حسب نوع كل سلعة وتتم الإجراءات إلكترونيا وهناك سلع ومنها المعدات يتم فحصها يدويا بالعين المجردة من أكثر من جهة أهمها الجمارك والمرور.



وأكد الغندور علي أن دخول المعدات من والي الميناء يتم بإجراءات دقيقة للغاية فعلي سبيل المثال عندما تريد شركة ما دخول معدة للعمل داخل الميناء يتم تقديم طلب لادارة التراخيص بهيئة الميناء، ويتم أخذ موافقات إدارات عدة منها التحصيل والهندسية والسلامة والصحة المهنية.



كما يتم إخطار الجمارك والمرور ويتم تسجيل المعدة علي النظام الإلكتروني للميناء ويتضمن التسجيل مكان عملها وتاريخ دخولها وموعد خروجها، والجهة التي تعمل لها ومالكها وكل هذه الإجراءات تتم بعناصر ذات خبرة عالية في مكافحة التهريب من هيئة الميناء والشرطة والجمارك والجهات المعنية الأخري مما جعل ميناء الإسكندرية ذو سمعة طيبة في التصدي لعمليات التهريب.

