إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات وتآهب "الداخلية".. استعدادات الحكومة لاحتفالات 30 يونيو

أعلنت الحكومة تآهبها لاحتفالات المواطنين بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان، فدفعت وزارة الصحة بـ 2951 سيارة إسعاف، ورفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات الجمهورية، وإلغاء جميع الإجازات للفريق الطبي، فضلاً عن إعلان وزارة الداخلية حالة الاستنفار وإلغاء الإجازات للضباط.





2951 سيارة إسعاف

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات الجمهورية، وإلغاء جميع الإجازات للفريق الطبي، بالإضافة إلى زيادة المحاليل وأدوية الطوارئ بالمستشفيات، وتوفير أكياس الدم من مختلف الفصائل، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة بديوان الوزارة، جاء ذلك خلال خطة التأمين الطبي لاحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، بدايةً من غد حتى يوم الإثنين المقبل.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة تشمل نشر 2951 سيارة مجهزة، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق، والميادين الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.





إعلان حالة الاستنفار وإلغاء الإجازات للضباط

واتخذت وزارة الداخلية، التدابير الاحترازية استعدادًا لتأمين احتفالات المواطنين بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، رفع حالة الطوارئ وإعلان حالة الاستنفار القصوى وإلغاء الإجازات للضباط.





وشدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على اتخاذ القوات بمختلف المواقع الشرطية، أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية وتكثيف المرور بالمنطقة المحيطة بها.





احتفالية كبرى للشباب والرياضة

وتستعد وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي للإحتفال بثورة الـ30 من يونيو من خلال إقامة عدد من الاحتفالات داخل وخارج الوزارة.





أوضح المتحدث الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة ان الوزارة تنظم إحتفالية كبري السبت المقبل على مسرحها بمشاركة اوركسترا وزارة الشباب والرياضة،بحضور وزيرالشباب ،ود.امل جمال رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة.





وتتضمن الاحتفالية إفتتاح معرض للفنون التشكيلية، وكلمة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتبعها عرض رياضي لكلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد، وعرض فني لسمسمية بلدنا، فرقة محافظة بورسعيد، ويختتم الحفل بعرض موسيقى كبير من اوركسترا وزارة الشباب والرياضة.





واشار إلى أنه من المقرر إقامة احتفالات بذكرى 30 يونيو في 400 مركز شباب على مستوى الجمهورية حيث تبدأ فعاليات الاحتفالات في التاسعة صباحا وتنتهي في السابعة مساء، وتتضمن ندوة لإلقاء الضوء على ثورة 30 يونيو ودورها في إنقاذ مصر، وفيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ال4 سنوات السابقة، ورسم على الاسفلت، عروض ومباريات رياضية، فنون شعبية وعروض موسيقية، شر وورش عمل للقصة القصيرة، أنشطة كشفية.





إجازة رسمية

كما أصدر الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، قرارا بإعتبار يوم الأحد 1 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلا من يوم السبت 30 يونيو وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ولا تسرى هذه الإجازة علي أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات وتستمر وفقا للمواعيد المقررة.



