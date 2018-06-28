افتتاح مجمع خدمات قرية أبيس 1/8 بوسط الإسكندرية لإقامة الأنشطة الثقافية (صور)

افتتح اليوم الخميس الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مجمع خدمات قرية أبيس ١/ ٨ السلام بنطاق حي وسط، والذي تم انشاءه بالتعاون بين الحي والمجتمع المدني ويشمل قاعة لإقامة الأنشطة الثقافية من دار مناسبات وندوات توعوية ومحو أمية كما يشمل وحدة صحية لتقديم الخدمات الطبية ويحتوي علي خمس عيادات متخصصة ( باطنة، أسنان، ونساء، وعظام، وأطفال) ومعمل تحاليل، جاء ذلك بحضور بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط، محمد كمال حجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، الدكتور مصطفى كامل البخشوان وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة.



وخلال الافتتاح، كلف المحافظ رئيس حي وسط بسرعة تسهيل كافة الإجراءات القانونية اللازمة للبدء في أنشطة المجمع، التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير جميع الأطباء اللازمة وخاصة في الفترة المسائية، واقامة عيادة طوارئ بالمجمع.



كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير كافة احتياجات أهالي أبيس من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تتم توفيرها من قبل مديرية التضامن، والتصديق عليها ضمن لائحة المجمع.



وأشاد المحافظ بالمجمع الخدمات الذي يخدم أهالي قرية أبيس، مقدما الشكر لجميع المشاركين في هذا إنشاء هذا المجمع من تنفيذيين ومجتمع مدني، وأكد علي أهمية دور المجتمع المدني في المشاركة بالعمل الخدمي والتنموي.



من جانبهم، قدم أهالي قرية أبيس الشكر إلي المحافظ وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة علي دورهم المستمر في رفع كفاءة مستوي الخدمات التي تقدم إلي أهالي قرية أبيس، والعمل علي توفير وإضافة العديد من الخدمات التي يحتاجها الأهالي.