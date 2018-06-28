شاهد بـ"كتائب أنصار الشريعة" يروي تفاصيل إصابته

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة لشهادة أمين الشرطة المصاب جمعة عيد عبد المولى، المجني عليه بقضية "كتائب أنصار الشريعة".





وتركزت شهادة المجني عليه على سرد تفاصيل لحظة الهجوم عليه فأشار الى انه وأثناء ترجله من السيارة لشراء بسكويت باغته المعتدون بعيار ناري اخترق اسفل عينه وخرج من أسفل اذنه اليمين، وذكر بأن المعتديان كانا يستقلان دراجة نارية، مُعطيًا أوصافًا لمطلق النار عليه بأنه كان متوسط الطول وملتحي وكان نصف وجهه ملثم، وذكر بأن من أطلق النار كان الذي يجلس خلف سائق الدراجة.





وعن سبب الاعتداء عليه، أكد الشاهد "جمعة" بأنه لا يجد أي سبب لذلك سوى أنه كان يرتدي "الزي الميري"، مشيرًا الى انهم كانوا يستهدفون الشرطة، وأوضح بأنه لا تربطه بهم أي سابق معرفة، وذكر بأنه نُقل الى مستشفى الصف، ومن ثم تم نقله الى مستشفى المعادي، وذكر بأن أسنانه تضررت من الحادثة، وأجرى عمليات بأسفل الحلق وبالأسنان.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، و رأفت زكي محمود و مختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي.



