المؤبد لـ 27 من عناصر الإخوان و 10 سنوات لأخرين للتحريض على العنف بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم حنفي، والمستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وامين السر محمد عثمان، بالسجن 10 سنوات لـ 10 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية حضوريًا والمراقبة لمدة 5 سنوات.



كما عاقبت 27 آخرين بالسسجن المؤبد وذلك بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان والتحريض على العنف.



ترجع أحداث القضية رقم 1959 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بقيام 37 من عناصر جماعة الإخوان بالتحريض على العنف والتجمهر والتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة.



كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان بدائرة القسم لقيامهم بالتجمهر وحيازتهم منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة وإثارة العنف وترويع المواطنين وبعرضهم على النيابة العامة، قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

