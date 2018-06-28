محافظ كفرالشيخ يفتتح مدرسة سيدي جمال الابتدائية عقب تطويرها بتكلفة 2.8 مليون جنيهًا (صور)

افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، مدرسة سيدى جمال الابتدائية المشتركة بتكلفة 2 مليون و800 الف، بادارة شرق التعليمية، بحضورالمهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والمهندس محمد سلامة، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، وهشام فتحى، رئيس جهاز النظافة والتجميل، والدكتور علاء جودة، مدير ادارة غرب، وهالة النواصرة مدير ادارة شرق التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.



قال محافظ كفر الشيخ، انه تم افتتاح مدرسة سيدى جمال الابتدائية المشتركة بتكلفة 2 مليون و800 الف، على مساحة 1650م 2،أرضى + 4 طوابق بعدد فصول 20 فصل، لخفض الكثافة الطلابية من 56 طالب الى 48 طالب بالفصل الواحد وإلغاء الفترات، لافتًا ان الفترة القليلة القادمة تشهد افتتاح العديد من المدارس استمرارًا لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفرالشيخ.





وأشار أن التعليم يحظى باهتمام رسميّ، وندعم جهود الدولة في تحقيق الجودة الشاملة بمدارس المحافظة، لمواكبة كافة المتغيرات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، وان الاهتمام بقطاع التعليم وتربية النشء وترسيخ روح الانتماء من اولى اولوياتنا، ونعمل مع كافة الاجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافى والتربوي للطلاب، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، واختيار قيادات متميزة، لتوفير الامكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واعى يستطيع النهوض بمستقبل الوطن.