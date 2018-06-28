خالد جلال يكشف حقيقة استقالته من تدريب الزمالك
الخميس 28/يونيو/2018 - 04:31 م
رامي بشاي
أكد خالد جلال المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بأنه لا يملك أى حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وأن ما نشر بتقديمه استقالته من تدريب الفريق ، لا أساس له من الصحة على الاطلاق ، وشائعات مغرضة الهدف منها ضرب استقرار الفريق خلال المرحلة الحالية .
وأشار المدير الفني لفريق الزمالك ، بأن الفريق أنهى صباح اليوم الخميس، معسكره المغلق بمدينه 6 أكتوبر ، وأنه تم منح اللاعبين إجازة لمدة يومين .
وكشف خالد جلال ، بان الفريق سوف يعود لمواصلة الاستعدادات للموسم الجديد ، الأحد والدخول في معسكر جديد .