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خالد جلال يكشف حقيقة استقالته من تدريب الزمالك

الخميس 28/يونيو/2018 - 04:31 م
خالد جلال يكشف حقيقة استقالته من تدريب الزمالك
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رامي بشاي
 

أكد خالد جلال المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بأنه لا يملك أى حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وأن ما نشر بتقديمه استقالته من تدريب الفريق ، لا أساس له من الصحة على الاطلاق ، وشائعات مغرضة الهدف منها ضرب استقرار الفريق خلال المرحلة الحالية .


وأشار المدير الفني لفريق الزمالك ، بأن الفريق أنهى صباح اليوم الخميس، معسكره المغلق بمدينه 6 أكتوبر ، وأنه تم منح اللاعبين إجازة لمدة يومين . 


وكشف خالد جلال ، بان الفريق سوف يعود لمواصلة الاستعدادات للموسم الجديد ، الأحد والدخول في معسكر جديد .

المزيد عن: كورة رياضة خالد جلال الزمالك
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