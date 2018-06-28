بالأرقام.. ماذا قدم منتخبي البرازيل والمكسيك في دور المجموعات ؟





يخوض منتخب البرازيل مواجهة ليست سهلة في دور الثمانية من بطولة كأس العالم بروسيا، وذلك عندما يواجه نظيره المكسيك بعدما تأهل كأول المجموعة الخامسة، فيما احتل رفقاء تيتشاريتو المركمز الثاني بالمجموعة السادسة.





وفي هذا التقرير نستعرض ما قدمه كلا المنتخبين في الدور الأول من البطولة :-









- البرازيل





البرازيل 1 سويسرا 1

البرازيل 2 كوستاريكا 2

البرازيل 2 صربيا 0





أحرز منتخب البرازيل 5 أهداف في 3 مباريات واستقبلت شباكه هدف وحيد.





هداف الفريق : فيليب كوتينيو هدفين









- المكسيك

المكسيك 1 ألمانيا 0

المكسيك 2 كوريا الجنوبية 1

المكسيك 0 السويد 3





أحرز منتخب المكسيك 3 أهداف في 3 مباريات واستقبلت شباكه 4 أهداف.



