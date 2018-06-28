ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حفلات إضافية لـ"القطط" بعد رفعه لافتة "كامل العدد" وتحقيقه إيرادات 30 ألف جنيه (صور)

الخميس 28/يونيو/2018 - 04:29 م
حفلات إضافية لـالقطط بعد رفعه لافتة كامل العدد وتحقيقه إيرادات 30 ألف جنيه (صور)
القطط
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

قال الفنان حسن يوسف مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، إن العرض المسرحي "القطط" مستمر على خشبة مسرح متروبول وسط نجاح جماهيري كبير، حيث رفع المسرح لافتة كامل العدد، الأمر الذي أضطر إدارة الفرقة إلي عمل حفلات إضافية للعرض بسبب الزحام الشديد، حيث تجاوزت إيرادات العرض حتى الآن 30 ألف جنيه منذ افتتاحه ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

 

جدير بالذكر أن العرض تدور أحداثه حول فكرة الاختلاف و قبول الآخر أيا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه.

 

"القطط" بطولة ميرنا وليد، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان ، وائل ابراهيم، ديكور و ملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي ، توزيع موسيقي محمد الشرنوبي و أحمد عبد العزيز، استعراضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف وأغاني صفوت زينهم و إخراج صفوت صبحي.

حفلات إضافية لـ"القطط" بعد رفعه لافتة "كامل العدد" وتحقيقه إيرادات 30 ألف جنيه (صور)
حفلات إضافية لـ"القطط" بعد رفعه لافتة "كامل العدد" وتحقيقه إيرادات 30 ألف جنيه (صور)
حفلات إضافية لـ"القطط" بعد رفعه لافتة "كامل العدد" وتحقيقه إيرادات 30 ألف جنيه (صور)
حفلات إضافية لـ"القطط" بعد رفعه لافتة "كامل العدد" وتحقيقه إيرادات 30 ألف جنيه (صور)
حفلات إضافية لـ"القطط" بعد رفعه لافتة "كامل العدد" وتحقيقه إيرادات 30 ألف جنيه (صور)
حفلات إضافية لـ"القطط" بعد رفعه لافتة "كامل العدد" وتحقيقه إيرادات 30 ألف جنيه (صور)
حفلات إضافية لـ"القطط" بعد رفعه لافتة "كامل العدد" وتحقيقه إيرادات 30 ألف جنيه (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مسرح متروبول مزيكا فن سينما دراما بث مباشر القطط الفنان حسن يوسف الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
0
x
16:00
0
كولومبيا
اليابان
0
x
16:00
1
بولندا
بنما
-
x
20:00
-
تونس
إنجلترا
-
x
20:00
-
بلجيكا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 5:30:01 PM