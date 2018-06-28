حفلات إضافية لـ"القطط" بعد رفعه لافتة "كامل العدد" وتحقيقه إيرادات 30 ألف جنيه (صور)

قال الفنان حسن يوسف مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، إن العرض المسرحي "القطط" مستمر على خشبة مسرح متروبول وسط نجاح جماهيري كبير، حيث رفع المسرح لافتة كامل العدد، الأمر الذي أضطر إدارة الفرقة إلي عمل حفلات إضافية للعرض بسبب الزحام الشديد، حيث تجاوزت إيرادات العرض حتى الآن 30 ألف جنيه منذ افتتاحه ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن العرض تدور أحداثه حول فكرة الاختلاف و قبول الآخر أيا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه.

"القطط" بطولة ميرنا وليد، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان ، وائل ابراهيم، ديكور و ملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي ، توزيع موسيقي محمد الشرنوبي و أحمد عبد العزيز، استعراضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف وأغاني صفوت زينهم و إخراج صفوت صبحي.