تعليم المنيا: طالب يمزق ورقة الإجابة في امتحان مادة الكيمياء

قال محمد عزب. وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن امتحان مادة الكيمياء القسم العلمى والجغرافيا للقسم الادبى مرت بسلام وبالمرور على بعض اللجان لتفقد سير الامتحانات لم يتم رصد أى مخالفة بلجان الامتحانات.



واضاف عزب أن غرفة العمليات تلقت من إدارة ابوقرقاص إخطارًا عن وجود حالة تمزيق لورقة الأجوبة بمدرسة قاسم امين الاعدادية وتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال الطالب.



ولفت عزب أن هناك تنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين الامتحانات ولم نتلقى أى إخطار بتحرير محاضر غش خلال امتحان اليوم.