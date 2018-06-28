ارتفاع الأسهم الدولارية خلال ختام تعاملات اليوم

حققت الأسهم الدولارية ارتفاع جماعى خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، حيث جرت التداولات على 9 ورقات مالية, حيث استقرت 4 ورقات فحين ارتفعت 5 ورقات ، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات 33.2 مليون دولار بتداول 2.1 مليون ورقة ماليه منفذة على 239 عملية برأسمال سوقي 47 مليون دولار.





في حين صعد أسهم كلاً من" المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) " بنسبة 1.18% محققاً 8.60 دولار ، تلاه "القابضة المصرية الكويتية " بنسبة 0.88% محققاً 1.15 دولار ، تلاه" بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار " بنسبة 0.94% محققاً 1.07 دولار ، تلاه " الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف" بنسبة 4.17% محققاً 0.50 دولار ، تلاه سهم" البنك المصري الخليجي " بنسبة 1.19% محققاً 0.85 دولار.





استقر سهم كلاً من "العرفة للاستثمارات والاستشارات" تلاه ،" النعيم القابضة للاستثمارات "،"عبر المحيطات للسياحه "،" الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية".



