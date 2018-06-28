الأهلي يفرض حظرًا إعلاميًا على لاعبيه حتى 27 يوليو

قرر الجهاز الفني للأهلي فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق، وطالبهم بعدم الإدلاء بأية تصريحات لمختلف وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة، وحتى الانتهاء من مباراة العودة أمام فريق تاونشيب البتسواني المقرر لها يوم 27 يوليو المقبل في الجولة الرابعة، من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.





وقال محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، إن هذا القرار جاء للحفاظ على تركيز اللاعبين، خصوصا أن الفريق يخوض مباراتين مهمتين أمام تاونشيب البتسواني يومي 17 و27 يوليو المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات لبطولة إفريقيا.



