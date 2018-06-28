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محافظ الإسماعيلية: كورنيش الصيادين جزء من مشروع تطوير المحاور المرورية داخل المحافظة

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:27 م
محافظ الإسماعيلية: كورنيش الصيادين جزء من مشروع تطوير المحاور المرورية داخل المحافظة
اللواء ياسين طاهر
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هدى عبدالرازق
 
قال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة بها عدد من المشروعات القومية الضخمة، ويأتي على رأس هذه المشروعات قناة السويس الجديدة.

وأشار "طاهر"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن مدينة الإسماعيلية الجديدة أصبحت واقع موجود، وليس حلم، حيث يوجد حي كامل من المدينة مكتمل المرافق والخدمات، وباقي الأحياء نسب التنفيذ بها مرتفعة جدا.

ولفت إلى أن المحافظة بها منطقة صناعية متكاملة، وستكون إضافة رائعة للقطاع الصناعي في مصر، مؤكدا أنهم يعملون على تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية الموجودة في المحافظة.

وأوضح أن معدلات العمل في مشروع الكورنيش الجديد مرتفعة، وسيكون جزء من مشروع تطوير المحاور المرورية داخل المحافظة.
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