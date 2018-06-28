عمرو الليثي ناعيًا مدحت مرسي: "فقدنا قامة فنية كبيرة"

نعى الإعلامي عمرو الليثي، الفنان الكبير مدحت مرسي، والذي وافته المنية اليوم الخميس داعياً الله أن يتغمده برحمته وان يسكنه فسيح جناته.

وقال "الليثي" فقدنا فنان عظيم وقامة فنية كبيرة، واثري الشاشة بالعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية الرائعة وهو من رواد الدراما التليفزيونية وأعماله ستظل خالدة فى وجداننا ومنها "الطريق إلي إيلات".

رحم الله الفنان الكبير مدحت مرسي، واسكنه فسيح جناته وان لله وإنا أليه راجعون.