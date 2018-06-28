ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمرو الليثي ناعيًا مدحت مرسي: "فقدنا قامة فنية كبيرة"

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:24 م
عمرو الليثي ناعيًا مدحت مرسي: فقدنا قامة فنية كبيرة
مدحت مرسي
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

نعى الإعلامي عمرو الليثي، الفنان الكبير مدحت مرسي، والذي وافته المنية اليوم الخميس داعياً الله أن يتغمده برحمته وان يسكنه فسيح جناته.

 

وقال "الليثي" فقدنا فنان عظيم وقامة فنية كبيرة، واثري الشاشة  بالعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية الرائعة وهو من رواد الدراما التليفزيونية وأعماله ستظل خالدة فى وجداننا ومنها "الطريق إلي إيلات".

 

رحم الله الفنان الكبير مدحت مرسي، واسكنه فسيح جناته وان لله وإنا أليه راجعون.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا مدحت مرسي فن عمرو الليثي سينما دراما بث مباشر الفجر الفني الطريق إلي إيلات البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
-
x
16:00
-
كولومبيا
اليابان
-
x
16:00
-
بولندا
بنما
-
x
20:00
-
تونس
إنجلترا
-
x
20:00
-
بلجيكا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 3:50:12 PM