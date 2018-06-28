92 مليون جنيه مشتريات المصريين بالبورصة خلال تعاملات اليوم





استحوذ المستثمرون المصريون على نسبة 79.5% من إجمالي تداولات البورصة خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وبلغت مبيعاتهم 1.325 مليار جنيه مقابل مشتريات بلغت, 1.418 مليار جنيه بصافي شراء بلغ 92 مليون جنيه.





واستحوذ المستثمرون "العرب" على نسبه 4.86% من اجمالى تداولات جلسة وبلغت مبيعاتهم 114.5 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 53.3 مليون جنيه بصافي بيع 61.2 مليون جنيه.



