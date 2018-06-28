"عبد العال" يلتقي رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبوندستاج الألماني

التقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم، الخميس، بمقر إقامته، النائبة جيدا ينسن، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبوندستاج الألماني، وذلك فى إطار برنامج زيارته الرسمية إلى ألمانيا.





فى بداية اللقاء، رحب الدكتور علي عبد العال بالنائبة الألمانية، وأكد أن وجوده اليوم فى المانيا إنما يأتى فى إطار الالتزام الواضح من البلدين على الدفع بعلاقاتهما إلى المزيد من التطور، ولاسيما على المستوى البرلماني.





وأشاد "عبد العال" بوجود نائبة شابة على رأس لجنة هامة كلجنة حقوق الإنسان فى البوندستاج، مشيرا إلى أن البرلمان المصرى يضم فى عضويته 90 امرأة و33% من الشباب، وهو الأمر الذى مهد له دستور 2014.





ثم استعرض الجهود التى تقوم مصر بها حاليًا فى سبيل تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن وتحسين أوضاع الإنسان، فى ظل التحديات التى تواجه الدولة المصرية، خاصة الإرهاب.





وفى هذا السياق، أشار عبد العال إلى دور مجلس النواب، حيث تم إصدار قانون بناء وترميم الكنائس وهو أول قانون يختص ببناء دور عبادة للأقباط، كما يأتى الدور الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان مكملًا لجهود الدولة من أجل ضمان تحسين أوضاع حقوق الإنسان، حيث يمارس عمله بشكل مستقل تمامًا، ويقدم تقريرًا سنويا إلى البرلمان يتم من خلاله رصد كافة الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان فى مصر.





ودعا إلى تقديم الدعم لمصر فى المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، كونها ضرورية لبناء نظام اقتصادى وثقافى قوى تسود فيه حقوق الإنسان.



