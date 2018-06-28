الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 برقم الجلوس والإسم

يقدم موقع الفجر خدمة الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 ورابط نتائج الدبلومات الفنية 2018 كما نقدم رابط بوابة التعليم الفني نتائج الدبلومات 2018 بالإسم ورقم الجلوس ، وكذا رابط إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2018 برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الزراعي والصناعي والتجاري، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2018.





نتيجه الدبلومات الفنيه 2018 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوائل طلاب الدبلومات الفنية حيث وصل عددهم إلى ٣٣ طالبا، حيث شهدت تفوق البنات على البنين، وقال الوزير في مؤتمر لإعلان النتيجة، إن هذا العام ارتفعت نسبة نجاح الدبلومات الفنية، بالإضافة إلى أن عدد البنات في الأوائل ٢٥ طالبة، بينما الباقي أولاد، قائلا: "لازم الولاد يشدوا حيلهم لأن بقى شكلهم وحش أوي.





رابط نتائج الدبلومات الفنية وكيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني، حيث أن نتيجة الدبلوم الفني التجاري ونتيجة الدبلوم الفني الصناعي ونتيجة الدبلوم الفني الزراعي ونتيجة الدبلومات الفنية 2018 “فني-صناعي-تجاري” من مصادر رسمية برقم الجلوس.



