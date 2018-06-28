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متحدث "النقل": نستهدف نقل 25 مليون طن بضائع عبر السكة الحديد بحلول 2022 (فيديو)

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:19 م
متحدث النقل: نستهدف نقل 25 مليون طن بضائع عبر السكة الحديد بحلول 2022 (فيديو)
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ندى محمد
 
قال محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، إنه تم توقيع عقد تصنيع وتوريد 140 عربة سكة حديد لنقل البضائع بتكلفة 544 مليون جنيه، متابعا أن هذه الجرارات سيتم توريدها خلال النصف الثاني من 2019 لزيادة قدرات نقل البضائع ضمن خطة زيادة المنقول عبر السكك الحديدية.

وأوضح في مداخلة هاتفية على فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، أن السكة الحديد تنقل 5 مليون طن سنويا من البضائع والمأمول هو نقل 25 مليون طن بحلول 2022 مما يزيد من العوائد المالية للسكك الحديدية يستخدم لتحسين الخدمة المقدمة لنقل الركاب، مضيفا أنه مع زيادة اسعار المحروقات ستكون القطارات هى البديل الأوفر لنقل البضائع وكذلك النقل النهري وتستغل الأموال في تحسين البنية التحتية للدولة.
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