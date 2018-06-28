محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة ابتدائي بتكلفة 7 ملايين جنيه.. ويؤكد نهتم بالتعليم

افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، مدرسة محلة القصب للتعليم الأساسى بتكلفة 7 مليون جنيه، بإدارة غرب التعليمية، بحضور المهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والمهندس محمد سلامة، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، وهشام فتحى، رئيس جهاز النظافة والتجميل، والدكتور علاء جودة، مدير ادارة غرب، وهالة النواصرة مدير إدارة شرق التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.





قال محافظ كفر الشيخ، انه تم افتتاح مدرسة محلة القصب للتعليم الأساسى بإدارة غرب التعليمية بتكلفة 7 مليون جنيه، على مساحة 6950 م2، تشمل 26 فصل من المستهدف الاجمالى 66 فصل مكونة من ارضى و أربع طوابق ، لخفض الكثافة الطلابية من 68 طالب الى 41 طالب بالفصل الواحد، لافتاً ان الفترة القليلة القادمة تشهد افتتاح العديد من المدارس استمراراً لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفرالشيخ.



