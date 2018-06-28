ثالث الدبلومات بالقليوبية: لم أحلم بهذا التفوق وحلمي الالتحق بالسياحة والفنادق

حقق الطالب يوسف صبيح حسن صبيح ابن محافظة القليوبية المركز الثالث مكرر على مستوي الجمهورية في الدبلومات الفنية بمجموع ٩٢.٤٦% من مدرسة الأورمان الفندقية ببهتيم بالقليوبية.



وقال يوسف، أن الفضل في تفوقه يرجع إلي والده ووالدته الذين يضحون من أجله وأجل إخوته ال4 ليلا ونهارا.



وأضاف يوسف، أن دعوات والدته كانت السبيل أمامه لإختراق طريق النجاح والتفوق لأنه كان يحلم ان يكون مرشدًا سياحيًا.



وأكد يوسف في تصريحات صحفية، أنه علم خبر حصوله علي المركز الثالث علي مستوي الجمهورية من وسائل الإعلام وأنه لم يكن يعرف بوجوده ضمن أوائل الجمهورية، مشيرا ان وزير التربية والتعليم لم يتصل به حتى الآن.



وأشار يوسف، أنه يتمني ان يصبح مرشدا سياحيا، وأنه التحق بالتعليم الفني بناء رغبة شخصية منه رغم ان مجموعه في المرحلة الإعدادية كان يؤهله للثانوي العام، مشيرا أن التعليم الفني هو قاطرة التقدم ولايعاني الطالب والأسرة فيه من الدروس الخصوصية ويقوم علي التركيز علي الجانب العملي.





وأكد يوسف أن التعليم الفني في نظره أفضل من الثانوية العامة، موضحا أنه لم يكن يتوقع ان يحصل علي هذه المرتبة لكنه ذاكر واجتهد وحلم بان يلتحق بكلية السياحة والفاندق أو كلية الإرشاد السياحي.



وطالب يوسف المسئولين عن التعليم الفني بالعمل علي تطويره كضرورة حتمية لأنه يفيد البلد بكثير عن التعليم الثانوي ولابد من تطويره، عن طريق التوسع في مجال التدريب، وربط التعليم الفني بسوق العمل باعتبار هذا سيحدث نقلة نوعية في التعليم المرتبط بالعمل.

