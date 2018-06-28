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جاري الان.. بث مباشر مباراة السنغال وبولندا

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:14 م
جاري الان.. بث مباشر مباراة السنغال وبولندا
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معلومات عن مشاهدة السنغال وكولومبيا اليوم السنغال Vs كولمبيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1 + بي إن 4k، الملعب : سامارا أرينا، المعلقين : جواد بدة (بي إن ماكس 1) + حسن العيدروس (بي إن 4k) .

موعد مباراة السنغال وكولومبيا؟

5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
4:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
5:00 مساءاً بتوقيت العراق .
4:00 مساءاً بتوقيت السودان .
5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
3:00 مساءاً بتوقيت تونس .
3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
2:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
5:00 مساءاً بتوقيت قطر.
2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

أي قنوات تبث اللقاء؟

تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 و beIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.

شاهد مباراة السنغال وكولومبيا يوتيوب بدن تقطيع من هنا ..


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