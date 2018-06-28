شكاوى لصعوبة الكيمياء بين طلاب الثانوية العامة بالقليوبية.. والجغرافيا ترسم البهجة

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة القليوبية حالة من الحزن والشكوى من صعوبة امتحان مادة الكيمياء بالنسبة لطلاب القسم العلمي علوم، فيما رسمت مادة الجغرافيا الفرحة علي وجوه طلاب القسم الأدبي.



فيما شهدت مدرسة أم المؤمنين بنات ببنها حالة إغماء لطالبة تدعي جهاد ع وجري نقلها للمستشفي بالإسعاف لتلقي العلاج وتم تحرير مذكرة بالواقعة من رئيس اللجنة.



واشتكت طالبات العلمي علوم بالمدرسة من صعوبة إمتحان الكيمياء وخاصة جزئيات المسائل.



فيما أكد طلاب الأدبي أن إمتحان الجغرافيا كمان مناسب جدا وفي مستوي الطالب المتوسك.



من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن 41 ألف و200 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 86 لجنة على مستوى 12 إدارة تعليمية مؤكدا انه تم تأمين مركز توزيع الأسئلة بكاميرات مراقبة لرصد حالة العمل وتأمين محيط اللجان.

