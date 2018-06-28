جامعة الزقازيق تعلن موعد بدء الفصل الدراسي الصيفي لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم

تبدأ كلية العلوم جامعة الزقازيق الفصل الدراسي الصيفي لطلاب مرحلة البكالوريوس لصيف 20172018 مكثف أول يوليو المقبل حيث أعلنت الكلية الخريطة الزمنية لإجراءات التسجيل والدراسة علي أن يبدأ التسجيل ودفع الرسوم اعتبارا من يوم الاثنين 2 يوليو 2018، صرح بذلك الدكتور محمد العراقي عميد الكلية.



وأضاف الدكتور محمد شريف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الفصل الدراسي الصيفي فصل دراسي مكثف يمتد علي 8 أسابع خلال شهري يوليو وأغسطس متضمنا محاضرات ودروس عملية وامتحان الميد ترم وامتحان عملي وشفوي وامتحان نهائي شفوي في يوم 25 أغسطس، وهذا النظام لمساعدة الطلاب الذين لم يحالفهم النجاح في امتحانات العام الدراسي.