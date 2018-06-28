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بورصة النيل تتراجع بنسبة 0.71% خلال تعاملات اليوم

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:15 م
بورصة النيل تتراجع بنسبة 0.71% خلال تعاملات اليوم
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عبدالرحمن العويسى
 

سجل مؤشر بورصة "النيل" تراجع  لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم "الخميس" نهاية تعاملات الأسبوع ، حيث هبط بنسبة 0.71% مغلقًا عند مستوى 464.98 نقطة.

وجرت التداولات على 12 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 6 ورقات دون تغير بينما ارتفعت ورقتان فحين تراجعت 4 ورقات ، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 771 جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 589 سهم من خلال تنفيذ عدد 127 عملية.         

وعلى صعيد الأسهم التى تراجعت سهم " بى اى جى للتجارة والاستثمار " بنسبة 2.17%، تلاه سهم" يونيفرت للصناعات الغذائية" بنسبة 2.25%، تلاه "الدولية للصناعات الطبية ايكمي " بنسبة 2.56% ، تلاه سهم "اراب للتنمية والاستثمار العقاري" بنسبة 4.44%.

بينما صعد أسهم كلاً من "فرتيكا للصناعة و التجارة" بنسبة 4.87%، تلاه سهم "الدولية للأسمدة والكيماويات " بنسبة 3.74%.

وعلى صعيد الأسهم التى لم تتغير سهم "المصرية لنظم التعليم الحديثة " ، تلاه سهم " يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى "،" المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية" ،" أم بي للهندسةM.B "، " جينيال تورز " ، " الصخور العربية للصناعات البلاستيكية".
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