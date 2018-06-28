ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعليم الشرقية يحقق مع طالبين مزقا ورقة إجابة امتحان الكيمياء

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:09 م
تعليم الشرقية يحقق مع طالبين مزقا ورقة إجابة امتحان الكيمياء
صورة أرشيفية
طباعة
سمر السيد -إسلام علي
 
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية برئاسة رمضان عبد الحميد وكيل أول الوزارة، عن احالة طالبين من لجان الزقازيق للتحقيق للشئون القانونية لقيام كل منهما بتمزيق ورقة الإجابة الخاصة بمادة الكيمياء.


وأكد رمضان عبد الحميد وكيل أول الوزارة أنه تم نقل حالتين مريضتين من اللجان إلى المستشفيات، وهما فى فاقوس والزقازيق.

وأضاف أنه لم يتلق أى شكاوى بتعطيل لسير عمل اللجان،وأن جميع الامتحانات سارت فى هدوء وبانتظام.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تخللتها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
المزيد عن: امتحان الكيمياء
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
-
x
16:00
-
كولومبيا
اليابان
-
x
16:00
-
بولندا
بنما
-
x
20:00
-
تونس
إنجلترا
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 3:50:03 PM