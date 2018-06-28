تعليم الشرقية يحقق مع طالبين مزقا ورقة إجابة امتحان الكيمياء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية برئاسة رمضان عبد الحميد وكيل أول الوزارة، عن احالة طالبين من لجان الزقازيق للتحقيق للشئون القانونية لقيام كل منهما بتمزيق ورقة الإجابة الخاصة بمادة الكيمياء.





وأكد رمضان عبد الحميد وكيل أول الوزارة أنه تم نقل حالتين مريضتين من اللجان إلى المستشفيات، وهما فى فاقوس والزقازيق.



وأضاف أنه لم يتلق أى شكاوى بتعطيل لسير عمل اللجان،وأن جميع الامتحانات سارت فى هدوء وبانتظام.



يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تخللتها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.