البورصة تربح 8.8 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم





حولت مؤشرات البورصة دفتها من التراجع التى حققته أمس إلى أرتفاع جماعى فى تعاملات اليوم "الخميس" نهاية تداولات الأسبوع، إلى صعود مؤشرها الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.06% فى ختام التعاملات وربح رأس المال السوقى نحو 8.8 جنيه مدعوماً بمشتريات قوية من جانب المستثمرين المصريين على الاسهم القيادية والانتقائية والصغرى والمتوسطة بالرغم من العمليات البيعية التى قام بها المستثمرين الأجانب والعرب.





حيث ربح رأس المال السوقى 8.8 مليار جنيه ليصل عند مستوى 910.8 مليار جنيه مقابل نحو 902 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة قفز مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.06% ليصل عند مستوى 16348.55 نقطة,حيث صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.99% محققا مستوى 804.64 نقطة, تلاه صاعداً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.36% محققا مستوى 2062.11 نقطة .





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 2.223 مليار جنيه، من خلال تداول 207.4 مليون سهم، بتنفيذ 24.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 185 شركة مقيدة، ارتفع منها 88 سهمًا، وتراجعت أسعار 57 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 40 سهمًا أخرين.



