الصقر: هدفنا لقب الدوري والمنافسة مع الأهلي ليست عيبا





أكد أحمد حسن عميد لاعبي العالم والمشرف العام على الكرة بنادي الأهرام أن منافسة الفريق على الدوري حق متاح لفريقه وللجميع، وليست المنافسة مع النادي الأهلي فقط.

وشدد أحمد حسن على أن الأهرام يقوم بتكوين فريق قوي ينافس على كافة البطولات في الفترة المقبلة.

وأضاف الصقر: "المنافسة على الدوري مع الجميع، وليس الأهلي فقط وهو حق أصيل لنا.. مش عيب أن نفوز بالدوري، لقد قمنا بتدشين النادي من أجل المنافسة وحصد الألقاب"

وعقد نادي الأهرام مؤتمرا صحفيا اليوم في أحد فنادق القاهرة للإعلان عن التفاصيل الخاصة بشراء نادي الأسيوطي وتغيير أسمه، وشهد المؤتمر حضور حسام البدري رئيس النادي وأحمد حسن عميد لاعبي العالم، والمشرف على الكرة وهادي خشبة مدير الكرة.

وعقد نادي الأهرام مؤتمرًا صحفيًا اليوم في أحد فنادق القاهرة للإعلان عن التفاصيل الخاصة بشراء نادي الأسيوطي وتغيير اسمه.

وشهد المؤتمر حضور حسام البدري رئيس النادي وأحمد حسن عميد لاعبي العالم، والمشرف على الكرة وهادي خشبة مدير الكرة.