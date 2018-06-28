"الحريري": لن نقبل بأن تكون العملية الدستورية بديلاً عن العملية السياسية بسوريا

طالب رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية نصر الحريري، بتحرك دولي لوقف الهجوم العسكري على درعا.



وقال الحريري، في مؤتمر صحفي بشأن التصعيد في درعا، اليوم الخميس: "لن نقبل بأن تكون العملية الدستورية بديلًا عن العملية السياسية"، مؤكدًا على أنه يجب التحضير لانتخابات بإشراف أممي بعد تأسيس هيئة الحكم الانتقالي.



وأضاف الحريري، أنه يجب الضغط على روسيا لوقف الهجوم على جنوب سوريا، مشيرًا إلى أن من يعيق العملية السياسية هو النظام بارتكابه الجرائم في الجنوب.