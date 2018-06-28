ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الحريري": لن نقبل بأن تكون العملية الدستورية بديلاً عن العملية السياسية بسوريا

الخميس 28/يونيو/2018 - 01:50 م
الحريري: لن نقبل بأن تكون العملية الدستورية بديلاً عن العملية السياسية بسوريا
طباعة
أسماء العزب
 
طالب رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية نصر الحريري، بتحرك دولي لوقف الهجوم العسكري على درعا.

وقال الحريري، في مؤتمر صحفي بشأن التصعيد في درعا، اليوم الخميس: "لن نقبل بأن تكون العملية الدستورية بديلًا عن العملية السياسية"، مؤكدًا على أنه يجب التحضير لانتخابات بإشراف أممي بعد تأسيس هيئة الحكم الانتقالي.

وأضاف الحريري، أنه يجب الضغط على روسيا لوقف الهجوم على جنوب سوريا، مشيرًا إلى أن من يعيق العملية السياسية هو النظام بارتكابه الجرائم في الجنوب.
المزيد عن: نصر الحريري لن نقبل درعا العملية الدستورية العملية السياسية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
-
x
16:00
-
كولومبيا
اليابان
-
x
16:00
-
بولندا
بنما
-
x
20:00
-
تونس
إنجلترا
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 2:10:07 PM