ماذا قال الوزراء السابقين بعد تكريمهم من رئيس الحكومة الجديد؟





منذ أن تولي منصب رئيس مجلس الوزراء حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تكريم وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل على جهودهم التي بذلوها في السنوات الأخيرة الماضية مُتمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية القادمة، ألا أن الوزراء السابقين أكدوا أن خطوة تكريمهم تأتي من الدولة حرصًا على كل من يعمل بجد لصالحها.





وزير التنمية المحلية السابق: سعيد بتكريمى فى نهاية العام الخمسين من العمل العام

في البداية، كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية السابق، حيث أهداه درع مجلس الوزراء وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الحالي.





وخلال اللقاء قال رئيس مجلس الوزراء ما أنجزه اللواء أبو بكر الجندي في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سيسجله التاريخ حيث تم إحداث نقلة نوعية في فترة توليه المسئولية، موجهاً الشكر له على الفترة التي تولى فيها مسئولية الوزارة.





ونقل الدكتور مدبولى تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للواء "الجندي"، ولجميع الوزراء السابقين، مؤكداً أن الدولة تقدر كل من خدم الوطن، وكل مسئول يسلم الراية لمن يليه، وكل من يتحمل المسئولية، ويقبل العمل العام في هذه الفترة المليئة بالتحديات له كل التقدير وعبر اللواء أبو بكر الجندى عن سعادته بهذا التكريم الذى جاء فى نهاية العام الخمسين من العمل العام مؤكداً تفاؤله بما سيحققه رئيس مجلس الوزراء من نجاحات مثلما حقق فى وزارة الإسكان متمنياً التوفيق للواء محمود شعراوى في مهمته.





وتوجه اللواء محمود شعراوى بالشكر للواء أبو بكر الجندي على ما أنجزه فى كل المناصب التي تولاها، ومتمنياً له التوفيق فى مسيرته.





وزير البيئة السابق بعد تكريمه: العطاء للوطن يتعدى المناصب

وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة السابق، إن تكريم المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وما نقله من شكر رئيس الجمهورية مسح حبات عرق الأربع سنوات الماضية من على جبينه وجبين زملائه بالوزارة، لافتا أن العطاء للوطن يتعدى المناصب وسيستمر طالما في الحياة بقية.





وشهد الأسبوع الماضى عدة اجتماعات جمعت بين الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الحالية مع الدكتور خالد فهمي فى اجتماع مغلق تناولا فيه استعراض اهم الأنشطة واتفقا على إعداد عددا من التقارير وكذا حضر الوزيرين اجتماعا موسع مع قيادات الوزارة بجهازيها، حيث أكدت الوزيرة على استمرارية العمل على تنفيذ ما تم بدءه من خطط وأنشطة فى الملفات البيئية المختلفة وعقدا الوزيرين اجتماعا مع رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وإدارة المتابعة.





ماذا قال وزير الصحة بعد تكريمه؟

كما أهدي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، درع تكريم للدكتور أحمد عماد، وزير الصحة السابق، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.





وقال الدكتور مصطفي مدبولي: "تشرفت بزمالة الدكتور أحمد عماد في الحكومة السابقة، وستستمر علاقتنا الطيبة، وصداقتنا، مشيرًا إلي أن هناك تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك تكريم وتوجيه للشكر، وتسليم وتسلم للمسئولية بين الوزراء السابقين والحاليين، لإرساء مبدأ العمل المؤسسي، فنحن نبني علي ما أرساه السابقون وكلنا يخدم الوطن وشهد الاجتماع مناقشة الأولويات، والملفات المهمة بوزارة الصحة بين رئيس مجلس الوزراء، والوزيرين".





وقالت الدكتورة هالة زايد: "اتصلت بالدكتور احمد عماد وشكرته علي ما أنجزه في الفترة السابقة، حيث أرسي بنية تحتية تشريعية قوية في هذا القطاع، وعمل في ظروف وتحديات صعبة، علي ملفات مهمة، وتم الإنجاز فيها، وسنستفيد بخبرة الوزير في عدد من الملفات المهمة".





وعبر الدكتور احمد عماد عن شكره لرئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلي سعادته بهذا التكريم، واستعداده التام للتعاون في أي وقت مع وزيرة الصحة، قائلًا: مستعد لخدمة الوزارة، والبلد، هذا دورنا، وما أنجزناه في الفترة السابقة من ملفات شائكة كان لخدمة بلدنا وأبنائه.











