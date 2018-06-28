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وزير النقل: عازمون على تعظيم الاستفادة من السكة الحديد في نقل البضائع (فيديو)

الخميس 28/يونيو/2018 - 01:41 م
وزير النقل: عازمون على تعظيم الاستفادة من السكة الحديد في نقل البضائع (فيديو)
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ندى محمد
 
أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن الوزارة عازمة على الاستفادة من منظومة السكك الحديدية في نقل البضائع، لافتا إلى التعاقد على توريد 100 جرار بقوة 4200 حصان لقطارات البضائع من الولايات المتحدة الأمريكية، واستكمالهم بعدد 125 عربية ستنتجهم الهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف "عرفات" في تصريحات لفضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، أن بعض الجرارات ستبدأ في الظهور في شهر نوفمبر القادم، والجديدة ستظهر منتصف العام القادم، مشيرا إلى أن الجرارات القديمة أصبحت ضعيفة ولذلك تم استيراد هذا العدد مع تحسين خدمة 81 جرار تم شراءهم في عام 2008 ولم يتم عمل صيانة لهم منذ هذا التاريخ ما تسبب في ضعف هذه الجرارات.
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