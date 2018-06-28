وزير النقل: عازمون على تعظيم الاستفادة من السكة الحديد في نقل البضائع (فيديو)

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن الوزارة عازمة على الاستفادة من منظومة السكك الحديدية في نقل البضائع، لافتا إلى التعاقد على توريد 100 جرار بقوة 4200 حصان لقطارات البضائع من الولايات المتحدة الأمريكية، واستكمالهم بعدد 125 عربية ستنتجهم الهيئة العربية للتصنيع.



