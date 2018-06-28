أتشمبونج يعود القاهرة لحسم مصيره مع الزمالك

يعود الغاني بنجامين أتشمبونج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة في الثامنة مساء اليوم الخميس بعد الأجازة التي قضاها في بلده مؤخرًا.

يعود الغاني بنجامين أتشمبونج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة في الثامنة مساء اليوم الخميس بعد الأجازة التي قضاها في بلده مؤخرًا.

ومن المنتظر أن يجتمع اللاعب مع مسئولي الزمالك في الساعات القادمة للبت في مصيره ومحاولة تسويقه في ظل رفضهم لرحيل أي لاعب بالمجان.





وكان اللاعب قد خاض الدور الثاني معارا لصفوف بتروجت فيما يدرس الزمالك تسويقه من جديد لعدم الحاجة الفنية إليه .