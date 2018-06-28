ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أتشمبونج يعود القاهرة لحسم مصيره مع الزمالك

الخميس 28/يونيو/2018 - 01:39 م
أتشمبونج يعود القاهرة لحسم مصيره مع الزمالك
أتشمبونج
طباعة
هاني عصام
 
يعود الغاني بنجامين أتشمبونج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة في الثامنة مساء اليوم الخميس بعد الأجازة التي قضاها في بلده مؤخرًا.

ومن المنتظر أن يجتمع اللاعب مع مسئولي الزمالك في الساعات القادمة للبت في مصيره ومحاولة تسويقه في ظل رفضهم لرحيل أي لاعب بالمجان.

وكان اللاعب قد خاض الدور الثاني معارا لصفوف بتروجت فيما يدرس الزمالك تسويقه من جديد لعدم الحاجة الفنية إليه .

المزيد عن: كوورة مصرية كوورة صفقات الزمالك الزمالك الرياضة اليوم الراحلين عن الزمالك اخبار الزمالك أتشمبونج
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
-
x
16:00
-
كولومبيا
اليابان
-
x
16:00
-
بولندا
بنما
-
x
20:00
-
تونس
إنجلترا
-
x
20:00
-
بلجيكا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 2:10:07 PM