ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. إنشاء شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار برأس مال 200 مليون "صور"

الخميس 28/يونيو/2018 - 01:39 م
عاجل.. إنشاء شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار برأس مال 200 مليون صور
إبراهيم كرم
طباعة
إسماعيل منطاوي تصوير: علي فهيم
 
كشف إبراهيم كرم، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، عن إنشاء صندوق تحيا مصر بالتعاون مع شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك التجاري الدولي، شركة "تحيا مصر" القابضة للاستثمار، برأس مال 200 مليون جنيه.

وأوضح خلال توقيع اتفاقية مع وزارة الاستثمار منذ قليل، أن هذا المشروع سيوفر 1000 فرصة عمل مباشرة، و4000 فرصة عمل غير مباشرة في بنها. 

وأكد أن هذا المشروع هو بداية لدعم مشروعات الشباب وتستهدف شركة تحيا مصر للاستثمار إقامة هذا المشروع في 120 منطقة على مستوى أنحاء الجمهورية.
المزيد عن: وزارة الاستثمار صندوق تحيا مصر تحيا مصر استثمارات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
-
x
16:00
-
كولومبيا
اليابان
-
x
16:00
-
بولندا
بنما
-
x
20:00
-
تونس
إنجلترا
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 2:10:02 PM