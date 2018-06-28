عاجل.. إنشاء شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار برأس مال 200 مليون "صور"

كشف إبراهيم كرم، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، عن إنشاء صندوق تحيا مصر بالتعاون مع شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك التجاري الدولي، شركة "تحيا مصر" القابضة للاستثمار، برأس مال 200 مليون جنيه.





وأوضح خلال توقيع اتفاقية مع وزارة الاستثمار منذ قليل، أن هذا المشروع سيوفر 1000 فرصة عمل مباشرة، و4000 فرصة عمل غير مباشرة في بنها.



