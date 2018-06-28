أحمد حسن : سنهتم بقطاع الناشئين في الأهرام .. وسيكون لدينا أكثر من محمد صلاح

أكد أحمد حسن المشرف العام على الكرة بنادي الأهرام أن الاهتمام بقطاع الناشئين في النادي أمر مهم للغاية، وأضاف أنه سيتم انتقاء مجموعة من اللاعبين من جميع محافظات مصر، عن طريق أكاديمية خاصة، وسيتم ذلك فيما بعد.



وأشار حسن إلى أن الأهم حاليا أن النادي سيستثمر في مصر، كي يكون لدينا أكثر من محمد صلاح، لأن هذا الأمر سيعود بالنفع على المستثمر وعلى الدولة.



وأضاف عميد لاعبي العالم والمشرف العام على الكرة بنادي الأهرام أن الجميع هدفه النجاح في النادي، وسيتم العمل في منظومة متكاملة من أجل النجاح.



وشدد على أن هدف النادي هو المنافسة على البطولات في الموسم الجديد، وسيساعد الجميع الجهاز الفني البرازيلي من أجل النجاح.

