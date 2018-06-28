"القومي للمرأة" يوقع بروتوكول تعاون مع "شئون الإعاقة"

وقع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة برئاسة الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس، وذلك خلال الاحتفال بعام الإعاقة والذي اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأعربت الدكتورة مايا عن سعادتها بتوقيع البروتوكول مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، داعية جميع المؤسسات بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الاعاقة، مشيدة بالدور الذي تقوم به النائبة الدكتورة هبه هجرس عضوة المجلس مقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة داخل البرلمان.





وأشارت إلى أن لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس تضم امهات لابناء ذوي الاعاقة، معربة عن فخرها بهن مشيرة إلى أنهن لا يبخلن بتقديم خبراتهن ومعرفتهن لمساعدة باقي الأمهات اللاتى يعشن نفس الظروف.





ومن جانبه أعرب الدكتور اشرف مرعي بسعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس، بما يخدم ذوي الاعاقه خاصة المراة ذات الاعاقة.



